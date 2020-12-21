Фролова заразилася коронавірусом / instagram.com/vasyafrolova
Українська телеведуча Василіса Фролова опублікувала в Instagram пост, в якому розповіла, що заразилася коронавірусом.
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"Ніколи ще нашатир так не пах. Привіт, ковід", - написала Фролова.
Фанати побажали телеведучій якнайшвидшого одужання і написали слова підтримки.
Варто відзначити, що Василіса чекає первістка. Під час вагітності вона активно займається йогою, знімається у фотосесіях. При цьому жінка ніколи не була заміжня. Але у неї є цивільний чоловік.
Хто така Василіса Фролова:
- Справжнє ім'я жінки - Юлія. Вона працювала моделлю
- Двічі заслужила титул "Miss Body Beautiful of the world" (Сінгапур, Туреччина)
- У 2003 році стала ведучою на каналі М1. Зараз вона ведуча на телеканалі "Прямий" і веде ефіри на "Радіо НВ"
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