У телеведучої проблеми з нюхом.

Українська телеведуча Василіса Фролова опублікувала в Instagram пост, в якому розповіла, що заразилася коронавірусом.

Читайте такожMARUV показала фото в напівпрозорій міні-сукні без білизни

"Ніколи ще нашатир так не пах. Привіт, ковід", - написала Фролова.

Фанати побажали телеведучій якнайшвидшого одужання і написали слова підтримки.

Варто відзначити, що Василіса чекає первістка. Під час вагітності вона активно займається йогою, знімається у фотосесіях. При цьому жінка ніколи не була заміжня. Але у неї є цивільний чоловік.

Хто така Василіса Фролова:

Справжнє ім'я жінки - Юлія. Вона працювала моделлю

Двічі заслужила титул "Miss Body Beautiful of the world" (Сінгапур, Туреччина)

У 2003 році стала ведучою на каналі М1. Зараз вона ведуча на телеканалі "Прямий" і веде ефіри на "Радіо НВ"

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич