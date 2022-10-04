Лікарі діагностували у зірки соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку.

Українська актриса Катерина Тишкевич неодноразово скаржилася на сильні головні болі, через які їй складно було навіть очі відкритими тримати. Багато років зірка зверталася до різних фахівців, але жоден з них так і не зміг поставити їй діагноз. Пізніше вона зважилася попросити фінансової допомоги у шанувальників, щоб відправитися на лікування за кордон.

Цієї осені Тишкевич повинна була відправитися до Європи, але все ж залишиться в Україні, бо вітчизняні лікарі таки зуміли поставити їй діагноз - соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку.

"Зараз підібрано фармацевтичне лікування і певні фізичні навантаження і психотерапія (проходила її вже 1,5 року, зараз змінила напрямок і знайшла нового фахівця). Хоча більшість лікарів згодні з тим, що я не потребую психотерапії, а маю саме проблему з порушенням біохімії мозку, викликаної родовою травмою (до 7 місяців у мене було встановлено ДЦП). До пори до часу дитяче тіло компенсувало цю проблему, а зараз наслідки вийшли ось на такий рівень", - написала актриса в Instagram. Відео дня

Вона додала, що у неї ще залишилися гроші, які їй відправляли шанувальники на лікування за кордоном. Але, оскільки зірка залишається в Україні, вона вирішила пожертвувати зібрану суму на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, в липні цього року відома українська актриса поскаржилася на страшну хворобу. Катя розповіла, що від болю вона навіть не могла відкривати очі.

Дівчина уточнила - шукає всі способи вирішити свої проблеми зі здоров'ям. Сподівається навіть на церкви та ікони.

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