Українська актриса Катерина Тишкевич неодноразово скаржилася на сильні головні болі, через які їй складно було навіть очі відкритими тримати. Багато років зірка зверталася до різних фахівців, але жоден з них так і не зміг поставити їй діагноз. Пізніше вона зважилася попросити фінансової допомоги у шанувальників, щоб відправитися на лікування за кордон.
Цієї осені Тишкевич повинна була відправитися до Європи, але все ж залишиться в Україні, бо вітчизняні лікарі таки зуміли поставити їй діагноз - соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку.
"Зараз підібрано фармацевтичне лікування і певні фізичні навантаження і психотерапія (проходила її вже 1,5 року, зараз змінила напрямок і знайшла нового фахівця). Хоча більшість лікарів згодні з тим, що я не потребую психотерапії, а маю саме проблему з порушенням біохімії мозку, викликаної родовою травмою (до 7 місяців у мене було встановлено ДЦП). До пори до часу дитяче тіло компенсувало цю проблему, а зараз наслідки вийшли ось на такий рівень", - написала актриса в Instagram.Відео дня
Вона додала, що у неї ще залишилися гроші, які їй відправляли шанувальники на лікування за кордоном. Але, оскільки зірка залишається в Україні, вона вирішила пожертвувати зібрану суму на потреби ЗСУ.
Нагадаємо, в липні цього року відома українська актриса поскаржилася на страшну хворобу. Катя розповіла, що від болю вона навіть не могла відкривати очі.
Дівчина уточнила - шукає всі способи вирішити свої проблеми зі здоров'ям. Сподівається навіть на церкви та ікони.