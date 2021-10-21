Телезірка зібрала своїх найкращих друзів у розкішному ресторані на березі Дніпра.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк днями гучно відсвяткувала 34-річчя. Вона влаштувала вечірку в стилі диско і 90-х в елітному ресторанному комплексі "Queen" в Києві.

На своїй особистій сторінці в Instagram знаменитість поділилася знімками.

Нікітюк у соцмережі привітали багато представників українського шоу-бізнесу, від Полякової до Притули. Однак на диско-вечірку вони не були запрошені. З відомих гостей був помічений тільки комік Роман Міщеряков.

Друзі Лесі Нікітюк відповідально підійшли до святкування, вони дотримали дрес-код, з'явившись у тематичних вбраннях. Їх чекала фотозона, алкоголь і розважальна програма. Сама винуватиця події здивувала епатажним образом.

Читайте такожТри роки без Марини Поплавської: учасники "Дизель шоу" поділилися зворушливими фотоВона позувала в блискучому комбінезоні, який підкреслив її струнку фігуру. У доповненні образу теледіва одягла стильні жовті туфлі та незвичайну накидку. Вона зібрала волосся і зробила яскравий макіяж з акцентом на очі.

"Друзі, вчора був найкращий день народження за всю історію мого життя! Я дуже щаслива, що маю таких друзів. Дякую всім за привітання!",- підписала вона.

Леся Нікітюк: творчість і особисте життя

Леся Нікітюк у 2011 році взяла участь у програмі "Розсміши коміка". Через рік їй запропонувала стати ведучою тревел-програми "Орел і Решка". Саме тоді до неї прийшла любов глядачів.

З 2017 року працює на "Новому" каналі. Також Нікітюк знімається у фотосесіях і навіть записала дебютну пісню "ЯМИ".

Особисте життя телеблондинки залишається невідомим. Вона зізнавалася в інтерв'ю, що мріє вийти заміж і стати мамою.

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Автор: Каролина Гайдук