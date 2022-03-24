Ведуча 1+1 Марічка Падалко поділилася в Instagram, що її чоловік Єгор Соболєв наразі захищає Україну від російських окупантів, які знищують не тільки нашу інфраструктуру, а й вбивають мирне населення.
Через війну в України Марічка вже чотири дні не може зв'язатися зі своїм чоловіком.
"Все, що я хочу зараз - це просто почути чоловіка. Бо чотири дні без жодної звісточки поки здаються довшими за цілий місяць війни", - написала Падалко.
Також вона додала, що важно переживає війну. Їй болісно згадувати перші дні вторгнення Росії в нашу незалежну країну.
"Я ще не готова згадувати перший день великої війни і наново це переживати, хоча пам’ятаю ту ніч і ранок похвилинно", - додала ведуча.