За словами Падалко, вже чотири дні її чоловік не виходить на зв'язок.

Ведуча 1+1 Марічка Падалко поділилася в Instagram, що її чоловік Єгор Соболєв наразі захищає Україну від російських окупантів, які знищують не тільки нашу інфраструктуру, а й вбивають мирне населення.

Через війну в України Марічка вже чотири дні не може зв'язатися зі своїм чоловіком.

"Все, що я хочу зараз - це просто почути чоловіка. Бо чотири дні без жодної звісточки поки здаються довшими за цілий місяць війни", - написала Падалко.

Також вона додала, що важно переживає війну. Їй болісно згадувати перші дні вторгнення Росії в нашу незалежну країну.

"Я ще не готова згадувати перший день великої війни і наново це переживати, хоча пам’ятаю ту ніч і ранок похвилинно", - додала ведуча.

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