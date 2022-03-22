Юлія Панкова 15 днів перебувала в окупованому Гостомелі.

Ведуча програми "Ревізор" Юлія Панкова розповіла, як їй вдалося вирватися з окупованого Гостомеля і як російські військові увірвалися в її будинок.

Про це вона розповіла "Голосу Америки".

За словами Панкової, 9 березня в її будинок увірвалися окупанти. Їх головним завданням була розвідка, а тривало все це не більше півгодини. Але Юлія і її сім'я пережили справжній жах, поки окупанти перебували в їхньому будинку. Після цього вони прийняли рішення виїхати з Гостомеля.

"9 березня до нас в будинок прийшло 13 військових. Вони з Грозного. Їх завданням була розвідка. Це все тривало не більше 30 хвилин. Вони забрали 3 телефони, а також зброю - у мене тато мисливець. Це було дуже страшно. Після цього ми вирішили виїжджати. Ми вибиралися на свій страх і ризик", - розповіла Панкова.

Вона додала, що по дорозі з Гостомеля вони натрапили на кілька блок-постів. Також вона бачила багато розстріляних машин мирних жителів.

"Телебачення іноді не пропускає цю жорстокість, ці жахливі картинки. У чорному було виїжджати не можна. Ми не знали, як ми проїдемо. Я бачила багато розстріляних цивільних автомобілів. Ми їхали з білими прапорами. Я їхала в білій куртці, були білі пов'язки. Посадила на переднє сидіння свою маму. Ми вибралися і врятувалися з Божою допомогою", - додала ведуча.

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