Після обстрілу, здійсненого противником у Гостомелі, з понад 30 коней могли вижити лише кілька тварин, зазначила власниця стайні.

У селищі міського типу Гостомель Київської області російські окупанти не пошкодували навіть коней - обстріляли стайню, в якій знаходилися 32 тварини.

Можливо, кілька коней вціліли, але більшість - згоріли живцем, розповіла власниця стайні Олександра, пише "Цензор.НЕТ".

"Ще 5-7 коней зараз бродять між Гостомелем і Бучею. Трава вже пішла, воду вони знайдуть. Головне - щоб під обстріл не потрапили", - додала власниця стайні.

За її словами, до війни у неї було чимало друзів в Росії. Тепер з цим покінчено.

Як тільки отримала фото обгорілих кінських трупів, Олександра розіслала їх колишнім власникам для впізнання. Багатьма кіньми володіли діти 7-10 років. Сьогодні в їхніх сім'ях стало ще більше приводів для ненависті до окупантів.

"Стайня - це що, військовий об'єкт? Тварюки! Коней за що?! Я стайню після війни обов'язково відбудую. І коня обов'язково назву "Російський корабель, йди нах*й", - сказала власниця.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну, почалися бої. Зокрема, бойові дії йшли в Гостомелі, в Бучі, а також в Ірпені.

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