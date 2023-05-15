У День матері супермодель повідомила радісну звістку.

Ведуча реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" на Новому каналі Алла Костромічова оголосила про другу вагітність. Незабаром вони разом із чоловіком, бізнесменом Джейсоном Капоне, знову стануть батьками.

"Нас благословили другою дитиною. Я зроблю все залежне від мене, аби малюк народився у кращому світі", - розповіла Костромічова, хизуючись животиком на останніх тижнях вагітності.

Подружжя вже виховує 6-річного сина Сальваторе, який, до речі, з пелюшок супроводжував маму під час усіх приїздів в Україну на зйомки модельних реаліті. Та кілька років тому Костромічова зізнавалася, що хоче ще дітей. Тоді її планам завадила пандемія коронавірусу.

Відео дня

"Думала, що ми знімемо Суперсезон "Топ-моделі по-українськи" й зачнемо ще одну дитину. Але ця ідея перенеслася на потім, після зйомок. Та й із цим незрозумілим вірусом думати про пологи просто страшно", – казала тоді ведуча і модель.

Попри страхи, зірка наважилася втілити свою мрію про другу дитину. І зовсім скоро вона здійсниться. В мережі Алла вже продемонструвала свій величезний животик.

Реакція соцмереж

"Алло, вітаю!"

"Це дуже і дуже хороша новина! Здоров'я мамі та дитині!"

"Аллао, вам так до лиця цей чудовий стан! Будьте щасливі!"

Раніше УНІАН розповідав про зірок, які вирвалися з бідності. Серед них була і Алла Костромічова.

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