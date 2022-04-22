Олексій Суханов розкритикував президента РФ.

Український ведучий родом з Росії Олексій Суханов розповів, що думає про президента РФ Володимира Путіна і про геноцид українського народу.

За словами Суханова, він до останнього не вірив у те, що в Україні почнеться повномасштабна війна. Він упевнений, що адекватна людина не змогла б піти на такий крок.

"Я знав, що він пі***ватий, але я не знав, що до такої міри. Вести таку нищівну війну може дозволити собі мозок, просочений гебістською ідеологією закомплексованої людини, яка чомусь вирішила, що він золотий ковпак", - висловився Суханов про Путіна в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

Він додав, що Росія влаштувала справжній геноцид українського народу. Тому всі винні обов'язково повинні бути покарані.

"Незалежно від їх статусів, це істоти, психічно хворі люди. Нормальна людина при здоровому глузді і з нормальною психікою не може це прийняти і стати на їхній бік, а ось це нутро путінізму... його потрібно викорінювати на корені", – додав Суханов.

Крім того, телеведучий зізнався, що пишається бути громадянином України. Він вважає наш народ сильним і непереможним.

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов висловився про своїх російських колег.

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