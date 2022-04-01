Олексій Суханов засудив усіх, хто підтримує путінський режим.

Популярний ведучий Олексій Суханов, який народився в Росії, але живе і працює в Україні, висловився про своїх російських колег.

Він заявив, що з першого дня вторгнення Росії в Україну веде інформаційну боротьбу і спростовує фейки путінської пропаганди. Також він вступив до лав тероборони, щоб захищати нашу країну від окупантів.

Суханов також висловив своє презирство російським зіркам, які підтримують путінський режим і війну в Україні. Наприклад, Тіна Канделакі.

"Пішла вона нах*й. Я не хочу обговорювати і взагалі не вважаю за потрібне обговорювати дії якоїсь рашистської піхви. Мені це нецікаво. І не треба ні себе, ні мене, ні когось із журналістів ображати, порівнюючи, називаючи їх колегами. Вона не колега. Я не хочу про таких людей говорити взагалі, тому що вони не варті того, щоб ми зараз і я зокрема витрачав свої емоції на... Я не знаю навіть, як їх схарактеризувати, я не можу підібрати слова. Пішла вона нах*й Канделакі, і всі, хто підтримує путінський режим. Всі вони", - висловився Олексій Суханов у програмі "Зірковий шлях".

Також він зазначив, що і ведучу Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну в Україні, потрібно "викреслити" з України.

"Тому що згодом, вже в мирний час ми зможемо напевно змінитися, дещо пробачити, забути і потім знову і таким чином впустити їх в наше життя. І це буде небезпечно", - додав Суханов.

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов пішов воювати за Україну.

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