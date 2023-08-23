Як виявилося, вона невдало покаталася з чоловіком на велосипедах.

Ведуча шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс розповіла, як невдало покаталася на велосипеді. Як виявилося, знаменитість зламала руку і розбила обличчя.

В ефірі шоу вона розповіла, що неправильно загальмувала – перетиснула передні гальма і прямо через кермо, з гірки, на великій швидкості, впала руками і обличчям на асфальт. Відразу після інциденту ведуча звернулася в лікарню, де медики надали першу допомогу і наклали гіпс.

"Величезною недбалістю з мого боку було їздити без шолома. Чоловік перед цим говорив мені одягнути шолом, а мені хотілося красиво кататися на велосипеді. Ну, тепер я красива з розбитим носом, губою, зі зламаною рукою, з ребрами, які болять, але з величезним життєвим досвідом, який мене тепер на все життя навчить, що хоча б шолом треба одягати. Можливо, руки він би і не врятував від удару рукою, але з обличчям, мабуть, було б трохи легше", - ділиться Шовкопляс.

Незважаючи на травму, Неля Шовкопляс планує приєднатися до спецпроекту телеканалу "1+1 Україна" до Дня Незалежності - "Незалежність. Хоробрі серця", 24 серпня, з 6:30 до 11:00.

"Я дуже позитивно налаштована і сама хочу на роботу. Зчесану руку ми розбинтуємо вже сьогодні, а ось з правою рукою лікарі точно не сказали скільки я повинна бути в гіпсі. У вівторок повинні зробити контрольний знімок, і від цього далі будемо відштовхуватися. Перелом закритий, зі зміщенням. Але при нагоді хочу подякувати всій бригаді травматологів нашої 8-ї клінічної лікарні, куди я вчора поїхала, відразу розуміючи, що це не забій, а все ж перелом. Їм величезний уклін і подяка, тому що все зробили швидко", – каже ведуча.

Нагадаємо, раніше дружина Мірошниченка вперше розповіла, як у неї знайшли ракову пухлину.

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