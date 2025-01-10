Зірка фільму "Дванадцять друзів Оушена" розсекретив стать та ім'я дитини.

Знаменитий французький актор та продюсер, найбільший відомий за роллю Франсуа Тулур у фільмі "Дванадцять друзів Оушена", Венсан Кассель повідомив радісну новину. Кінозірка вчетверте став батьком та розсекретив стать малюка.

Щасливою новиною знаменитість поділився у своєму Instagram. Четверту дитину 58-річному артисту народила його нова обраниця – 27-річна модель Нара Баптиста. Кассель повідомив, що малюк з'явився на світ 7 січня 2025 року. За словами актора, дитина здорова та чудово почувається після народження.

Цей був особливим для зірки. Попри те, що в нього вже є троє дітей від попередніх шлюбів, але він вперше став татом хлопчика. У Венсана народився син.

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До свого допису продюсер додав світлину, на якій було зображено зелену футболку з імʼям. Ймовірно, на ній було написане ім'я новонародженого, якого назвали Каетано. Крім того, актор натякнув, що хлопчик народився у Франції, оскільки залишив геолокацію Парижа.

"Вгадайте, хто народився 7 січня 2025 року. Вже розумний, наповнений здоровʼям та коханням. Найкрутішій хлопець на світі", – написав Кассель.

Як відомо, актор закрутив роман з Нарою у 2023 році. Вперше про свої стосунки вони оголосили у вересні минулого року. Для моделі їхній син став первістком. А ось в її обранця є двоє доньок – Дева та Леоні – від акторки та моделі Моніки Беллучі, з якою прожив у шлюбі від 1999 року до 2013-го. У другому шлюбі з моделлю Тіною Кунакі, який тривав з 2018-го по 2023 рік, в нього також народилася донька Амазоні.

Нагадаємо, раніше донька Моніки Беллуччі й Венсана Касселя похизувалася неголеними пахвами. 20-річна Дева Кассель, як і її матір, стала моделлю.

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