Обраницею актора стала Світлана Гордієнко.

Український актор Максим Девізоров, який з перших днів війни в Україні вступив у ЗСУ і захищає нашу країну від російських окупантів, офіційно одружився зі своєю дівчиною Світланою.

Пара розписалася в Дніпрі, попри те, що сам Девізоров воює в Донецькій області. Фотографіями з розпису поділилася дружина актора в своєму Instagram.

Сам Девізоров також оприлюднив фото з РАГСу і написав: "Я кохаю тебе, моя дружино".

Хто такий Максим Девізоров

25-річний Максим Девізоров знайшов популярність після зйомок в молодіжному серіалі "Перші ластівки" і "Новенька". Також він грає в Київському театрі на лівому березі Дніпра.

З перших днів війни в Україні він підтримує нашу країну і захищає її від російських окупантів.

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