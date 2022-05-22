Український актор Максим Девізоров, який з перших днів війни в Україні вступив у ЗСУ і захищає нашу країну від російських окупантів, офіційно одружився зі своєю дівчиною Світланою.
Пара розписалася в Дніпрі, попри те, що сам Девізоров воює в Донецькій області. Фотографіями з розпису поділилася дружина актора в своєму Instagram.
Сам Девізоров також оприлюднив фото з РАГСу і написав: "Я кохаю тебе, моя дружино".
Хто такий Максим Девізоров
25-річний Максим Девізоров знайшов популярність після зйомок в молодіжному серіалі "Перші ластівки" і "Новенька". Також він грає в Київському театрі на лівому березі Дніпра.
З перших днів війни в Україні він підтримує нашу країну і захищає її від російських окупантів.