Свою наречену Юсипчук фанам ще не представив, тож це до останнього залишається інтригою.

Володар титулу "Найкрасивіший чоловік світу" та телеведучий каналу 1+1 Богдан Юсипчук заінтригував своїх прихильників, натякнувши на ймовірне одруження.

Про це завуальовано телезірка написав на своїй сторінці в Instagram.

"Ви зараз ох**нієте... Тому що я і сам ох**нів... Але... Схоже, я дозрів...", - написав Юсипчук у пості, який супроводив хештегом #нехолостяк #wedding.

Читайте такожРоман Сасанчин прокоментував своє рішення одружитися в 19 роківТож частина фоловерів шоумена почала гадати: можливо, Юсипчук візьме участь у проекті "Холостяк", інші ж думають, що це все про зйомки, а треті впевнені, що ведучий таки одружується.

Також Богдан інтригує ймовірним одруженням у своїх stories: він написав, що у нього все практично готово – сукня, обручки, гості й вже навіть є ведуча.

Свою наречену Юсипчук фанам ще не представив, тож це до останнього залишається інтригою.

Нагадаємо, 6 травня 2018 року у перуанському місті Іло відбувся конкурс краси Mister Sea World ("Містер Морський Світ"), де Богдан Юсипчук отримав титул найкрасивішого чоловіка світу.

Автор: Ольга Робейко