Солістки оновленої групи "ВІА ГРА" опублікували в Instagram знімок, на якому позують у відвертих нарядах.
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Одна з дівчат постала на фото в чорному латексному топі і чорних штанях. Тим самим вона засвітила свій прес. А ось інші учасниці групи наділи червоний топ і шкіряні штани.
Варто відзначити, що у дівчат красиві фігури. Вони сексуальні і не соромляться це проявляти.
Новий склад "ВІА Гри": що відомо
Нещодавно в ефірі програми "Вечірній Ургант" продюсер Костянтин Меладзе представив дівчат, які виступатимуть у складі легендарної групи. Серед них 24-річна Уляна Синецька, конкурсантка проекту "X-Factor" Ксенія Попова і 19-річна учасниця "Дитячого Євробачення-2013" Софія Тарасова.
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