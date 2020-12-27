Дівчата постали у відвертих нарядах.

Солістки оновленої групи "ВІА ГРА" опублікували в Instagram знімок, на якому позують у відвертих нарядах.

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Одна з дівчат постала на фото в чорному латексному топі і чорних штанях. Тим самим вона засвітила свій прес. А ось інші учасниці групи наділи червоний топ і шкіряні штани.

Варто відзначити, що у дівчат красиві фігури. Вони сексуальні і не соромляться це проявляти.

Новий склад "ВІА Гри": що відомо

Нещодавно в ефірі програми "Вечірній Ургант" продюсер Костянтин Меладзе представив дівчат, які виступатимуть у складі легендарної групи. Серед них 24-річна Уляна Синецька, конкурсантка проекту "X-Factor" Ксенія Попова і 19-річна учасниця "Дитячого Євробачення-2013" Софія Тарасова.

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Автор: Діана Могилєвич