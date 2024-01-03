Дівчина хоче більше часу приділяти акторській діяльності.

Американська співачка та акторка Селена Гомес хоче піти зі сцени. Нещодавно вона випустила новий альбом та заговорила про свої плани. В інтерв'ю для CNN дівчина сказала, що більше не хоче займатися музикою.

"Чим старшою я стаю, тим більше я хотіла б знайти щось, на чому б зупинитися. В ідеалі я хотіла б зосередитися на своїй акторській кар’єрі", - заявила Гомес.

31-річна дівчина додала, що з дитинства мріяла стати "серйозною акторкою". Її музична кар'єра почалася несподівано і лише тому, що компанія Дісней звернулася до неї з проханням створити альбом. В той час вона знімалася у ситкомі Disney Channel "Чарівники з Вейверлі Плейс" і не могла відмовити. Проте зараз Селена каже, що ця справа їй більше нецікава.

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"Я ніколи не збиралася повністю присвятити себе співам, але, мабуть, це хобі переросло на щось інше", - сказала Гомес.

Що відомо про Селену Гомес

Селена Гомес - відома американська співачка та акторка. За всю кар'єру вона продала понад 7 мільйонів копій своїх альбомів та 22 мільйони копій синглів у світі. Зірка має чимало престижних нагород, зокрема стала "Жінкою року" на церемонії Billboard Women in Music, отримала "Греммі" за свій іспаномовний альбом та декілька років поспіль була кумиром молоді.

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