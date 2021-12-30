Оксана Михайлюк розповіла своїм фоловерам прикру ситуацію.

Відома блогерка-мільйонник Оксана Михайлюк розповіла своїм фоловерам прикру ситуацію, яка трапилася з нею напередодні новорічних свят.

Оксана опублікувала в сторіс відео після того, як їй зробили операцію, не повідомляючи деталей. Лише попросила підтримки та сказала, що невдовзі розповість що трапилось.

Читайте такожВіталій Козловський зараз і 18 років тому: як змінився артист (фото)"Ось таке завершення року! Попереду найкраще", - додала Оксана.

В ексклюзивному коментарі блогерка Оксана Михайлюк зазначила, що це не входило в її плани, проте все обійшлось добре.

"Ви собі не можете уявити, наскільки сильно я хочу увійти у наступний 2022 рік. За останні 24 години до мене надійшло дуже багато повідомлень, наперед прошу пробачення, що не усім відповідаю. Зараз просто ще не має сили", - додала блогерка.

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