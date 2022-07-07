Серед них - двоє неповнолітніх дітей.

Іменита британська телеведуча Наташа Каплінскі з перших днів після того, як Росія повномасштабно вторглася на територію України, відкрито підтримує нашу країну. Вона навіть зважилася впустити в свій будинок біженців, які не могли залишатися у себе вдома через постійні обстріли з боку окупантів. Про це пише видання The Telegraph.

"Я відразу зареєструвалася, щоб дати будинок українській родині. Я з сім'ї біженців, і мені дуже пощастило, тому я відчувала, що це моя відповідальність", - поділилася телезірка.

Наташа каже - біженці, яких вона розмістила у себе вдома, приїхали туди з однією маленькою валізою. Чотири людини, що тікають від війни, вмістили туди все своє життя.

"Коли я забрала їх чотирьох, батька, який частково осліп і тому не міг воювати, мати, 12-річного хлопчика і шестирічну дівчинку, у них була лише невелика валіза. Це чудова сім'я, і вони дуже вдячні, але просто хочуть повернутися додому. Вони спілкуються по FaceTime з друзями та родиною в Україні щодня. Найгірше для них те, що вони не можуть повернутися додому", - розповіла Каплінскі.

Зазначимо, що сама телезірка - з сім'ї біженців. Свого часу її батько змушений був тікати з Південної Африки і у Великій Британії йому надали житло.

Нагадаємо, королівська сім'я Британії таємно розмістила у себе вдома біженців з України.

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