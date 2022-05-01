За словами співачки, ракетний удар стався недалеко від її будинку.

Українська співачка і бандуристка, учасниця Нацвідбору на "Євробачення-2020" Марина Круть оприлюднила моторошне відео з наслідками ракетного удару по Києву, який окупанти завдали 29 квітня.

За словами співачки, ракетний удар було завдано в Шевченківському районі Києва, недалеко від її будинку. Від удару в її квартирі вилетіли вікна і двері.

На щастя, сама артистка в цей момент перебувала в Хмельницькій області.

"Дві ракети прилетіли в 100 метрах від нашого будинку в Києві. В цей же вечір прилетіло і в Хмельницьку область, де я зараз. Вибуховою хвилею вибило вікна та двері. Загинула одна людина. Журналістка, яка працювала в "Свободі слова" Віра Гирич. Ракета залетіла прямо в її квартиру. Світла пам'ять Вірі, яка була нашою сусідкою. Тепер і заради ще однієї людини, ми повинні боротися і жити", - написала Марина.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова заявила, що багато українців не повернуться додому, бо ніде житиме.

Вас також можуть зацікавити новини: