Артистка сподівається, що буде створено програми з відновлення житла або розміщення переселенців.

Українська співачка Оля Полякова разом з доньками покинула Україну, коли її рідний Київ обстрілювали. Зараз зірка хоче швидше повернутися додому, проте шкодує, що дуже багато її земляків не зможуть зробити те ж саме.

Свої думки зірка озвучила в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Артистка каже, що за кордоном зустрічає багатьох українців і розуміє їхній біль. Зірці ще болючіше усвідомлювати те, що більшість жителів не повернуться до себе додому, бо житло зруйноване.

"Я в шоці від того, скільки людей втратили свої будинки і скільки людей втратили життя, що найстрашніше. А ті, які втратили будинки, поїхали за кордон, і вони ж не повернуться додому, тому що їм нікуди повернутися. І це жахливо. Ми втрачаємо людей не тільки фізично, а й через переселення", - прокоментувала Оля Полякова.

"Я сподіваюся, що всі ці люди якось повернуться, що буде для них зроблена якась програма, щоб вони могли повернути своє житло", - підсумувала Полякова.

Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, чому не може розмістити у своєму будинку переселенців.

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