Любава Грешнова не стримала емоцій, дізнавшись про звільнення рідного міста.

Українська актриса Любава Грешнова не стримала емоцій після новини про звільнення свого рідного міста від російських окупантів.

Відомо, що Любава народилася в Харківській області, але саме місто вона не назвала. Зірка неодноразово говорила про те, що її рідні з першого дня війни перебували в окупації, і яке щастя, що воїнам ЗСУ вдалося звільнити її рідне місто. Тепер вона може зітхнути з полегшенням.

"Сьогодні, 11 вересня 2022 року, офіційно був звільнений населений пункт, в якому знаходиться мій будинок, мої близькі, родичі і сусіди. З першого дня війни це місто було в окупації. І ми чекали. Поки я просто плачу весь час від божевільної гордості і щастя", – написала Грешнова в Instagram.

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Вона додала, що зараз хоче обійняти кожну людину, хто знає, що таке окупація і хто так само, як і вона, переживав за своїх близьких.

"Наче сон. Ковтаю соплі, але це соплі щастя. Я хочу обійняти кожного, хто знає, що таке, коли рідні в окупації. Це страшне випробування, але тільки українці вміють так гідно його проходити. І так шалено, щиро вірити в ЗСУ", – зазначила актриса.

Варто відзначити, що до війни Любава Грешнова жила і працювала в Росії. Але після 24 лютого вона чітко озвучила свою позицію щодо війни. Вона підтримала Україну і засудила злочинний режим Кремля. Актриса повернулася на Батьківщину.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов видав племінницю заміж за воїна ЗСУ.

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