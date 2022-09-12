Українська актриса Любава Грешнова не стримала емоцій після новини про звільнення свого рідного міста від російських окупантів.
Відомо, що Любава народилася в Харківській області, але саме місто вона не назвала. Зірка неодноразово говорила про те, що її рідні з першого дня війни перебували в окупації, і яке щастя, що воїнам ЗСУ вдалося звільнити її рідне місто. Тепер вона може зітхнути з полегшенням.
"Сьогодні, 11 вересня 2022 року, офіційно був звільнений населений пункт, в якому знаходиться мій будинок, мої близькі, родичі і сусіди. З першого дня війни це місто було в окупації. І ми чекали. Поки я просто плачу весь час від божевільної гордості і щастя", – написала Грешнова в Instagram.
Вона додала, що зараз хоче обійняти кожну людину, хто знає, що таке окупація і хто так само, як і вона, переживав за своїх близьких.
"Наче сон. Ковтаю соплі, але це соплі щастя. Я хочу обійняти кожного, хто знає, що таке, коли рідні в окупації. Це страшне випробування, але тільки українці вміють так гідно його проходити. І так шалено, щиро вірити в ЗСУ", – зазначила актриса.
Варто відзначити, що до війни Любава Грешнова жила і працювала в Росії. Але після 24 лютого вона чітко озвучила свою позицію щодо війни. Вона підтримала Україну і засудила злочинний режим Кремля. Актриса повернулася на Батьківщину.
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