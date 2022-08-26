Це створило справжню істерику в російських ЗМІ.

Відомі російські актори Чулпан Хаматова і Анатолій Білий, які підтримали Україну і засудили звірства Кремля, під час свого виступу в Ризі виголосили "Слава Україні!". Це не залишилося непоміченим, і в росЗМІ їх тут же гостро розкритикували.

Telegram-канал "Абзац", який і опублікував фрагмент виступу знаменитостей, написав наступне: "Пам'ятаєте новину про кабаре Петрушевської з Білим і Хаматовою? Спецагент "Абзацу" в Ризі сходив на виставу. Можливо, тепер йому потрібна допомога психіатра. Виступ розпочався з бандерівської промови "Слава Україні". Потім близько 1,5 години Хаматова і білий монотонно читали текст з суфлера. Іноді їх перебивав звук поїзда, за що йому велике спасибі".

В інших російських ЗМІ також писали про "неякісний виступ" і "розчарованих глядачів". Чулпан Хаматова і Анатолій Білий на це ніяк не відреагували.

Нагадаємо, Лія Ахеджакова і Чулпан Хаматова потрапили в "бан" в Росії через позицію щодо війни в Україні.

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