Українська хореограф гнівно висловилася на адресу російського артиста через його позицію.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова дала інтерв'ю Славі Дьоміну, де висловила своє ставлення до путініста Баскова. Слава запитав Ілону про фразу, яку вона хотіла б сказати особисто Баскову, опинившись перед ним.

"Під*рас", - сказала Гвоздьова і змінила тему.

Зазначимо, Виконавець "Шарманки" Микола Басков публічно підтримав війну, яку Путін розв'язав в Україні. Після цього український суд дозволив затримати російського співака в якості підозрюваного і обрати йому запобіжний захід.

Після цього заочно заарештований Басков пригрозив генпрокурору Венедиктовій трибуналом за "підтримку біологічної зброї".

Також УНІАН писав, що телеведуча Маша Єфросиніна принизила Баскова за брехню про війну в Україні.

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