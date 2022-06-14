Українська танцівниця Ілона Гвоздьова дала інтерв'ю Славі Дьоміну, де висловила своє ставлення до путініста Баскова. Слава запитав Ілону про фразу, яку вона хотіла б сказати особисто Баскову, опинившись перед ним.
"Під*рас", - сказала Гвоздьова і змінила тему.
Зазначимо, Виконавець "Шарманки" Микола Басков публічно підтримав війну, яку Путін розв'язав в Україні. Після цього український суд дозволив затримати російського співака в якості підозрюваного і обрати йому запобіжний захід.
Після цього заочно заарештований Басков пригрозив генпрокурору Венедиктовій трибуналом за "підтримку біологічної зброї".
Також УНІАН писав, що телеведуча Маша Єфросиніна принизила Баскова за брехню про війну в Україні.