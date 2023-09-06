Репер з теплом пригадав про брата та назвав дату його смерті.

Відомий український репер OTOY (В'ячеслав Дрофа) розповів про загибель свого брата-військового, який був одним із захисників Маріуполя та "Азовсталі". Спочатку родина артиста вірила, що чоловік вижив, його вважали зниклим безвісти. Потім стало відомо, що військовий загинув під час того, як намагався вийти з Маріуполя.

OTOY пригадує про брата, який не є йому кровним родичем, з теплом. Репер розповів, що військовий став для нього прототипом справжнього батька. Він захоплювався добротою брата.

"Дмитро - це найкращий батько, це найвірніший друг, найрозумніший старший брат для усіх своїх братів. Ми з ним не рідні брати, у нього є рідний брат. І його турбота про найближчих, турбота про рідного брата, турбота про людей, які навіть не є йому першим коліном в сім'ї, безкорисна взагалі", - розповів OTOY в інтерв'ю "Ґрунту".

Репер також розповів, що його брат пішов на війну ще у 2014 році. Він захищав Донбас, а потім зробив невелику перерву. Початок повномасштабної війни військовий застав у лавах "Азову".

"Він воював з часів Широкине, бо родом звідти, з тих країв, уся його родина звідти. Його батьки перебували в окупації, вже коли сталася блокада Маріуполя. Він пішов з війська на якийсь період, наскільки я пам'ятаю, у 2017-му році чи в 2016-му, потім повернувся. І повномасштабне вторгнення застало його в лавах бригади "Азов", де він був, власне, від початку. Загинув під час прориву на "Азовсталь", 15 квітня 2022 року", - додав репер.

Батько військового опинився в окупації, проте зумів вибратися на безпечну територію. За словами репера, цей чоловік показав на власному прикладі, що сміливість здатна перемогти.

"Його батько - це людина, яка перебуваючи в окупації, продовжувала розмовляти українською мовою принципово. Навіть з бійцями, які приходили до нього і казали: "Це що, форма бійця "Азову"?". Він казав: "А ти що, сліпий? Не бачиш?". І досягнув настільки якогось авторитету, що його оця українська впевненість в тому, що це українська земля, породила у цих тваринах страх перед ним", - пригадав OTOY.

Хто такий репер OTOY

Артисту 24 роки, він народився у Львові. Репер випускав пісні разом з Kalush, Alyona Alyona та Аліною Паш. До цього він виступав під псевдонімом Drofa, але гучний початок кар'єри та колаборації з зірками він почав вже як OTOY.

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