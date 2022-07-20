Музикант потрапив під ворожий обстріл

Лідер гурту "Юркеш" Юрко Юрченко з перших днів повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав Збройних сил України, щоб захищати нашу країну від російських окупантів.

В ефірі радіо "Промінь" він згадав, як одного разу потрапив під ворожий обстріл, і вже ледь не попрощався з життям. Тоді він встиг зробити селфі, бо думав, що це буде останнє його фото. Але, на щастя, йому і його товаришам по службі вдалося врятуватися.

"Коли ти цілодобово знаходишся під прицільним вогнем, ти сприймаєш це як даність. Коли ми вперше потрапили під обстріл, ми йшли з Володимиром, командиром мого батальйону, і Сергієм Лойко. Хтось нас здав, ми вийшли на поле і потрапили під обстріли. Я так швидко ніколи не бігав, і відразу зрозумів, навіщо каска", - розповів Юрченко.

Він додав, що вже попрощався з життям, але їм таки вдалося врятуватися: "Падало все ближче і ближче, я вже попрощався з життям, зробив останнє фото. А поруч мій побратим каже: "Люди, ми зараз з вами знаходимося в кращому місці. Це велика для нас честь".

Також він розповів, що важливо розуміти, що війна - це теж робота. І якщо ти боїшся, то стаєш тягарем для своїх товаришів по службі, а цього бути не повинно.

Нагадаємо, 19 липня стало відомо про смерть української актриси Руслани Писанки. Вона поїхала до Німеччини на лікування, але лікарям не вдалося врятувати їй життя.

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