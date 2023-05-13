Мосейчук відреагувала на усе з гумором.

Відома українська телеведуча та зірка 1+1 Наталія Мосейчук дізналася про те, що у РФ її внесли до списку "терористів та екстремістів". Вона виступає проти російської агресії та путінського режиму, а тому нове "звання" її не засмутило.

На своїй сторінці в Instagram Мосейчук відреагувала на те, що стала "терористкою" в РФ. Ведуча пожартувала, що це було "привітанням". Вже скоро, 30 травня, Мосейчук виповниться 50 років

"Так мене ще ніхто не вітав! В акурат під ювілей. Фінмоніторинг РФ вніс мене у список терористів. Слава Україні!" - написала Мосейчук.

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Також вона показала фото. На ньому Мосейчук позує з песиком на руках та посміхається.

Коментатори привітали ведучу з новим "званням". Вони зазначили, що її реакція "вбила" та насмішила. Користувачі пишуть:

"Вітаю! Це означає, що ви Українка не лише за паспортом, а серцем і душею також! Дякую і вітаю!"

"Героям Слава. Значить, 100% рухаєтеся у вірному напрямку"

"Почесне звання для українця".

Список "терористів" у РФ

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія оновила список так званих "терористів". На цей раз туди внесли російського актора Артура Смольянинова, який засудив повномасштабну війну проти України.

Окрім цього, до списку "терористів" потрапив екс-радник ОП Олексій Арестович. Він вже відреагував на нове "звання" та пожартував. За словами Арестовича, це "приємна дрібниця".

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