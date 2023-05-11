Колишній радник ОП відреагував на це з гумором.

У Росії оновили список "терористів і екстремістів". На цей раз до нього внесли колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича та російського актора Артура Смольянінова, який засудив путінський режим.

Оновлений список вже з'явився на сайті Росфінмоніторингу. Як повідомляють росЗМІ, люди, які потрапили до цього списку, не можуть користуватися банківськими послугами на території країни-агресорки.

"За законом, особи, які потрапили до цього переліку, позбавляються можливості користуватися банківськими послугами, в тому числі відкривати рахунки в банках, використовувати гроші на банківських рахунках", - зазначають російські видання.

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Арестович вже відреагував на те, що в РФ його визнали "терористом". У своєму Telegram-каналі він прокоментував це з гумором.

"Дрібниця, а приємно", - написав Арестович.

Смольянінов, якого раніше в РФ вже назвали "іноагентом", нове "звання" поки що не коментує. Восени минулого року він виїхав з РФ. Актор живе в Латвії.

Що Смольянинов говорить про війну в Україні

У квітні минулого року Смольянінов виступив проти війни в Україні. Він заявив, що не розуміє, на яких підставах російські солдати обстрілюють міста, вбивають мирних жителів. Також актор говорив, що вважає українців своїми братами. За словами Смольянинова, якщо він і піде воювати, то тільки за нашу країну.

На початку 2023 року стало відомо, що у РФ хочуть завести на актора кримінальну справу через підтримку України. Крім цього, його дружину, актрису Дарину Мельникову, відсторонили від зйомок у серіалі "Татусеві дочки". У лютому Смольянінов потужно принизив Путіна у віршах, за що в Держдумі РФ його назвали "зрадником".

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