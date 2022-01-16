Співачка Віка Смеюха розповіла про свого коханого, але імені так і не назвала.

Українська співачка Віка Смеюха зараз відпочиває на Мальдівах зі своїм коханим, який також є публічною особистістю.

За словами артистки, вона щаслива і хоче кричати від кохання. Зараз її переповнюють емоції, тому вона зважилася поділитися цим з шанувальниками.

"Моє січневе літо на Мальдівах, після пристрастей по-італійськи - це небесний дар чи проведення?! Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько і у всіх на виду. Мені б мовчати, але тепер я нічого не боюся, тому що разом ми - сила, і якби я не говорила, що хотіла, то... Перед Старим Новим роком я хочу побажати всьому світу кохання", - поділилася співачка.

Читайте також"Я вам не скажу": Оля Полякова рвонула за кордон до загадкового чоловікаПри цьому вона так і не розсекретила імені свого коханого. Шанувальники сподіваються, що зірка не буде довго приховувати його.

Нагадаємо, раніше Віка Смеюха осоромилася у шоу "Хто зверху". З неї сповзла сукня, а під нею - нічого.

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