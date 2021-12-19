Співачка стала учасницею нового випуску програми "Хто зверху?"

Українська співачка Віка Смеюха взяла участь у шоу "Хто зверху?" і в черговий раз потрапила в конфуз.

Під час конкурсу "Скляна дошка" у неї почала сповзати сукня, під якою не було бюстгальтера. Відзначимо, що фасон сукні його і не передбачає. При цьому Смеюха похвалилася пишним декольте.

У такий конфуз вона потрапила, лежачи на дошці і відповідаючи на питання ведучого Сергія Притули. До слова, він перший помітив, що щось йде не так. Але Віці все ж вдалося вийти з цієї незручної ситуації і врятувати свою репутацію.

Нагадаємо, раніше на шоу "Хто зверху?" з Вікі Смеюхи злетіли штани, коли вона брала участь у конкурсі "Руки-ноги". Учасники шоу пожартували і продовжили гру.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич