"Міс Україна Всесвіт" вийшла заміж майже відразу після конкурсу.

"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко нещодавно вийшла заміж за свого коханого чоловіка. Пара тихенько розписалася, а влаштовувати пишну церемонію поки не планує.

Як розповіла модель в програмі "ЖВЛ", вони вирішили відкласти весілля на потім, та й Вікторія ще не визначилася з сукнею. Вона приміряла понад 500 різних суконь, але жодна з них їй не відгукнулася.

Крім того, Апанасенко зізналася, чому приховує свого чоловіка. За її словами, після конкурсу вона отримала велику порцію хейту, і не хоче, щоб він вилився і на всю її сім'ю.

"Це одна з причин. Я думаю, що з часом я, звичайно, розповім, хто це. Але поки не хочу, щоб цей хейт йшов на мою сім'ю", - поділилася "Міс Україна Всесвіт".

Також Апанасенко згадала, як російські журналісти писали про те, що вона нібито зганьбилася національним костюмом.

Нагадаємо, на конкурсі "Міс Всесвіт" Вікторія Апанасенко постала в образі воїна світла. На сцену конкурсу краси вона вийшла в розкішній сукні з крилами, які несподівано для всіх почали відкриватися.

В основу вбрання закладено образ Архангела Михаїла, який захищає Україну з мечем у руках.

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