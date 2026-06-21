Під ударами - нафта, логістика, ППО: деталі нічних прильотів по обидва боки Кримського мосту

Сили оборони успішно уразили об’єкти по обидва боки Кримського мосту.

Сили оборони України цієї ночі успішно уразили об’єкти по обидва боки незаконно спорудженого російськими загарбниками Кримського мосту. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Цієї ночі наші далекобійні санкції застосовувались по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей", - зазначив Зеленський.

Глава держави подякував воїнам Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій за успішну роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту.

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"Уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі. Крім того, успішно уражено військову логістику, а також чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два комплекси "Панцир", - наголосив Зеленсський.

Як додав президент, Росія розуміє тільки силу, і українська далекобійна сила точно працює на мир.

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що, окрім нафтового терміналу у Керчі і порту "Кавказ", ще уражено Тюменський НПЗ.

"20 червня у Тюменській області Російської Федерації підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу ("Антипінський")", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначється, результати ураження уточнюються. Відстань від державного кордону України до об'єкта становить понад 2000 км.

У Генштабі пояснили, що Тюменський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру та має потужність близько 7,5–9 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти, зокрема і для потреб російської армії.

Деталі щодо ураження об’єктів у Криму

Разом з тим у ніч на 21 червня у Керчі уражено нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1".

"Зафіксовано пожежу на території підприємства", - наголошується у повідомленні.

У Генштабі додали, що цей термінал є одним із ключових об'єктів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів в Криму та використовується для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ.

Ураження на Кубані

Також у ніч на 21 червня уражено порт "Кавказ" у Краснодарському краї. Зокрема, підтверджено пожежу на його території. Порт є важливим логістичним вузлом, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм і тимчасово окупованим Кримом та задіяний у забезпеченні військ РФ.

Інші ураження

Окрім того, українські воїни завдали ураження по залізничному мосту через Північнокримський канал у районі Роздольного, залізничному мосту в районі Петерсгагена Запорізької області, а також залізничному мосту через Сиваш у районі Чонгара.

"Зазначені об'єкти використовуються противником для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Також уражено пункт управління противника в районі Почаєва Бєлгородської області (РФ) та пункти управління БпЛА окупантів у районах Мирного та Новоіванівки Запорізької області, Комара на Донеччині та Горок Брянської області (РФ).

Деталі від Мадяра

Як повідомив командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) у Telegram, вночі 21 червня в оперативній глибині противника на території тимчасово окупованого Криму було уражено нафтобази, термінал, газова інфраструктура, елементи ППО та логістика. Бровді перелічив відповідні об’єкти:

нафтобаза нафтоналивного терміналу (Керч);

РЛС "Каста-2Е2" (Курортне);

РЛС "Небо-У" (Керч);

газова компресорна станція (Ароматне);

газова компресорна станція (Журавлівка);

газова компресорна станція (Ключі).

Уражені об’єкти на ТОТ Донеччини І Запоріжжя:

цистерна з ПММ (Горлівка, Донецька обл);

логістичний транспорт (Осипенко, Запорізька обл)

логістичний транспорт (Терпіння, Запорізька обл).

Удари по РФ

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), систематичні удари Сил оборони України по транспортній та залізничній інфраструктурі окупантів уже відчутно погіршують російську логістику на лівобережжі Херсонської області та в тимчасово окупованому Криму.

Нещодавно Сили безпsлотних систем уразили об'єкти Глібівського підземного сховища газу поблизу села Дозорне на Тарханкутському півострові в тимчасово окупованому Криму.

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