У коментарях під дописом фани поцікавилися вагою артистки.

Популярна українська співачка й екс-"віагра" Віра Брежнєва похизувалася своєю стрункою фігурою.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Вона показала домашній "лук".

Читайте такожОльга Сумська розсекретила ім'я онука і розповіла, на кого він схожийНа фотографії Брежнєва позувала, сидячи на дивані. Віра постала у бежевому топі та лосинах. Таке вбрання підкреслило соковиті груди та струнку фігуру зірки.

"На домашньому! Хто вгадає, чому усміхаюся?", - написала виконавиця.

У коментарях під цим дописом фани поцікавилися вагою артистки, вона її розсекретила - 55 кг.

Хто така Віра Брежнєва

Віра Брежнєва (справжнє прізвище – Галушка) народилася 3 лютого 1982 року в Дніпропетровській області.

Співачка була солісткою гурту "ВІА Гра" у 2003-2007 роках. Після відходу з колективу почала сольну кар'єру.

Співачка одружена з продюсером Костянтином Меладзе з 2015 року.

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Автор: Ольга Робейко