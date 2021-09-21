Відомий кулінар розповів подробиці про життя в 90-х роках.

Суддя шоу "МастерШеф", відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво назвав своє життя в 90-х роках прекрасним і водночас страшним.

Саме в цей період відбувалося його становлення як міжнародного шеф-кухаря. Саме тоді він починав свою кар'єру і вже встиг попрацювати на чотирьох континентах.

З чим у Ектора Хіменеса-Браво асоціюються 90-ті? З людьми без гаджетів, багато спілкування, з класною музикою (Madonna, Britney Spears, Michael Jackson), з модою, за якою він досі сумує, а також з молодістю і закоханістю. При цьому цей час він назвав ще й дуже страшним.

Читайте такожБагатодітна мама: Ешлі Грем виявилася вагітна двійнею"Але також цей час - один з найстрашніших періодів у моєму житті, коли я жив ще в Медельїні і викладав у кулінарній школі SENA. Коли я намагався будувати свій бізнес, коли співпрацював з виробництвом ковбасних виробів. Час, коли в Колумбії була війна, час Пабло Ескобара, повне свавілля, коли всі, у кого хоч трохи з'являлося грошей - шантажували, щоб ми платили "частку" або погрожували. Погрожували мені, моїм рідним, робили страшні речі. Для мене тоді було одне завдання - вирватися в Америку, щоб просто вижити", - розповів кулінар.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, як в мережі його зацькували за національність.

Хто такий Ектор Хіменес-Браво

Кулінар отримав широку популярність в Україні після того, як став суддею шоу "МастерШеф". З 2011 року він часто з'являється на українських телеканалах в якості кулінарного експерта. Крім того, він розробив концепції ресторанів для багатьох світових готелів та інших закладів.

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Автор: Діана Могилєвич