Віталій Кім показав дружину і сина / фото - facebook.com

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім показав у своєму Instagram-блозі душевний знімок з дружиною і маленьким сином. На тлі видно квіти і шампанське. В описі до фото Кім привітав усіх зі святами. Очевидно, йому вдалося провести час з родиною в ці дні. 

На знімку Юлія позує в білому світшоті з синьо-жовтими написами, а Віталій - у синій футболці із зображенням пса Патрона. Син Руслан одягнений в картату сорочку. У коментарях шанувальники засипали їх компліментами. 

Реакція соцмереж

  • "Синочок - татова копія, щастя вашій родині, миру, благополуччя"
  • "Яка дружина у вас красива"
  • "Просто ідеальна сім'я! Щастя вам і всього найкращого в новому році!"
Віталій Кім з дружиною і сином / Фото - instagram.com

Відзначимо, з початку повномасштабної війни Віталій Кім став рідше бачитися зі своєю сім'єю. В одному з інтерв'ю він розповів, що вивіз дружину і трьох дітей в більш безпечне місце, а сам залишається в Миколаєві, щодня інформуючи країну і світ про звірства російських окупантів в цьому напрямку. 

Відео дня

Нагадаємо, кумир українок Віталій Кім вперше показав фото з красунею-сестрою.

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