Очевидно, йому вдалося провести час з родиною на свята.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім показав у своєму Instagram-блозі душевний знімок з дружиною і маленьким сином. На тлі видно квіти і шампанське. В описі до фото Кім привітав усіх зі святами. Очевидно, йому вдалося провести час з родиною в ці дні.

На знімку Юлія позує в білому світшоті з синьо-жовтими написами, а Віталій - у синій футболці із зображенням пса Патрона. Син Руслан одягнений в картату сорочку. У коментарях шанувальники засипали їх компліментами.

Реакція соцмереж

"Синочок - татова копія, щастя вашій родині, миру, благополуччя"

"Яка дружина у вас красива"

"Просто ідеальна сім'я! Щастя вам і всього найкращого в новому році!"

Відзначимо, з початку повномасштабної війни Віталій Кім став рідше бачитися зі своєю сім'єю. В одному з інтерв'ю він розповів, що вивіз дружину і трьох дітей в більш безпечне місце, а сам залишається в Миколаєві, щодня інформуючи країну і світ про звірства російських окупантів в цьому напрямку.

Відео дня

Нагадаємо, кумир українок Віталій Кім вперше показав фото з красунею-сестрою.

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