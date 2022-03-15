Андрій Бедняков записав відеозвернення росіянам.

Український телеведучий Андрій Бедняков відповів на питання росіян, чому він засуджує путінський режим і війну в Україні.

За словами ведучого "Орла і Решки", через війну в Україні він не може зв'язатися зі своєю мамою і сестрою.

"Уявіть, що ваша мама, ваша найрідніша і близька людина в світі, не виходить на зв'язок понад 10 днів. А з нею ваша рідна сестра. Вони знаходяться в місті, де вже найбільша гуманітарна катастрофа. Вони в місті, в якому чути вибухи, літаки і падаючі бомби кожну хвилину. Представили? До речі, а де зараз ваша мама? Якщо поруч - обійміть її, а якщо ні, то зателефонуйте і скажіть, що любите її. Для мам це важливо і для нас теж", - сказав Бідняков.

Один з шанувальників також запитав, чи не забув він "з чиєї ложки жер", маючи на увазі роботу над програмами, які виходили по росТБ.

"Уявіть, що ви працюєте в компанії, де вас все влаштовує. Але в один момент приходить керівник компанії, заходить до вас додому, починає все трощити, все кидати і палити. Але найстрашніше: починає ображати і мучити ваших дітей. Що будете робити ви? Кричати, відганяти, давати здачі або думати, з чиєї ложки жерли?",- додав ведучий.

Також він відповів, "скільки йому заплатили за засудження війни в Україні".

"За все своє життя я не взяв ні копійки, щоб пригорнути до чиєїсь точки зору. Тому що для мене честь і гідність важливіші мільйонів. Так мене виховали батьки. Мій батько - росіянин, і, слава Богу, що він зараз не бачить те, що відбувається. Він помер", - додав ведучий.

Він додав, що не відчуває ненависті до всіх росіян, а лише до тих, хто наказав бомбити Україну і її жителів, а також тих, хто виконує цей злочинний наказ.

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