На Ніку Білоцерківську вже завели справу.

Популярна блогерка Ніка Білоцерківська у своєму Instagram публікує пости про війну в Україні, в яких розповідає підписникам правду про те, що відбувається насправді.

Слідчий комітет Російської Федерації побачив у цих постах ознаки дискредитації влади і збройних сил РФ. На Білоцерківську вже завели кримінальну справу, і тепер їй загрожує покарання від штрафу близько 5 мільйонів рублів (1,5 мільйона гривень) до 15 років в'язниці.

Варто відзначити, що Ніка народилася в Одесі. Пізніше вона переїхала в Санкт-Петербург, а зараз і зовсім живе у Франції.

Коли почалася повномасштабна війна в Україні, Ніка закликала росіян зупинити це. Також вона підтримувала Україну. Крім того, вона неодноразово засуджувала президента РФ Володимира Путіна.

"Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідна", - писала Білоцерківська.

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