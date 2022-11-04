Артистка в черговий раз висловила свою підтримку України.

Відома російська співачка Земфіра на концерті в Лондоні висловилася проти війни. Вона ледве стримуючи емоції згадала свої концерти в українських містах, а потім виконала свою нову антивоєнну пісню "Не стреляйте".

Ось що зі сцени сказала виконавиця:

"Я хочу висловити, по-перше, підтримку Україні. Я розумію, що більше ніколи не зіграю в Україні. Але я дуже добре пам'ятаю ці концерти: Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я це чудово пам'ятаю. І, звичайно, цього у мене ніхто не забере, це назавжди зі мною".

Після цього хтось із натовпу крикнув українською: "Ми тебе любимо!"

Земфіра також додала, що любить Росію, оскільки це її рідна країна:

"У той же час мені дуже шкода Росію. Я дуже люблю мою Росію. Я неодноразово проїхала її вздовж і впоперек. Я бачила світлі обличчя на своїх концертах. І це теж завжди буде зі мною. Просто зараз йде війна, абсолютно безглузда і жорстока. Просто зараз моя країна знищує Україну і саму себе. Дуже хочеться миру. Ні війні!".

Нагадаємо, нещодавно Земфіра на концерті в Берліні закликала припинити війну.

Також УНІАН писав, що Земфіра підтримала Україну новим кліпом "Не стреляйте", де показала бомбардування українських міст.

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