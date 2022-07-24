Хореограф заявив, що хоче дочок.

Український хореограф Влад Яма разом з дружиною Ліліаною виховує сина Леона. Але на одній дитині вони не планують зупинятися.

В інтерв'ю Славі Дьоміну танцюрист розповів, що вони з дружиною планують народити ще двох дітей.

"Ми говорили про це кілька разів. Остання розмова була десь пару місяців тому. Не хочеться зарікатися, але, станом на нашу останню розмову, ми відчуваємо, що ми б хотіли ще дітей. Зараз хочемо", - сказав Яма.

Він додав, що вони мріють про дівчинку. Втім, і син Леон був не проти сестрички. Але зараз він більше хоче братика.

"Він (Леон, - УНІАН) теж егоїст, але поки що. Ми запитуємо його про це останні роки три. Але, напевно, потрібно діяти активніше, а не тільки питати. Спочатку він хотів сестричку, щоб її охороняти якось від інших. Але останнім часом каже, що хоче братана. Хоче з ним гратися, показувати свої конструктори, вчити його", - додав Яма.

Нагадаємо, раніше Влад Яма зізнався, що встиг виїхати з України 24 лютого до введення воєнного стану. Він разом з родиною перебуває в Сполучених Штатах майже п'ять місяців. Тим часом батьки хореографа знаходяться в Запорізькій області.

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