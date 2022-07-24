Вперше вони зустрілися в далекому 2006 році.

Український хореограф Влад Яма в інтерв'ю Славі Дьоміну згадав, як познайомився з актрисою і телеведучою Русланою Писанкою.

"Ми були знайомі з 2006 року, коли побачилися на кастингу "Танців з зірками". Це дуже довга історія, але для мене "Танці з зірками" почалися з Руслани Писанки. Я повинен був танцювати взагалі з нею. У першому сезоні танцювали 8 зірок, у семи з них були партнери, а для Русі не могли нікого знайти. У нас з нею були проби вальсу і вона мені сподобалася. Але мене тоді не взяли. Вона мені сказала, що, на думку продюсерів, я був для неї досить кволий. Потрібен був хтось більш потужний. Але потім ми все ж змагалися з нею в "Танцях". Вона відмінно танцювала", - розповів Яма.

Він додав, що наступного разу вони зустрілися через 15 років у прямих ефірах шоу "Твій день".

"Тоді ми знову проходили кастинги. Руслана для мене - це жінка-енергія. Феєрична, яскрава, завжди в гарному настрої. Перед кожним ефіром "Твого дня", навіть коли всі хвилювалися, вона говорила: "Друзі, більше сексу, починаємо!". Це одночасно і смішило, і розслабляло, і надавало впевненості", - додав хореограф.

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 липня від раку померла Руслана Писанка. Вона до останнього приховувала свою хворобу. Зірка полетіла до Німеччини на лікування, але їй стало гірше. На жаль, її життя обірвалося на 57 році життя.

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