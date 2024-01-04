Що з ним сталося - невідомо.

Співак і комік Володимир Дантес розповів шанувальникам, який подарунок зробив своїй коханій Дащі Кацуріній. Якщо ви подумали, що мова зараз піде про звичні для дівчат подарунків, то ні...

Володимир повів Дашу на крапельницю. На своїй сторінці в Instagram він поділився, що повів свою кохану на спеціальну процедуру, під час якої організм очищається і отримує необхідні вітаміни.

"Що ви знаєте про топові післясвяткові побачення? Подарував Даші похід на вітамінно-очисну крапельницю", - поділився Дантес в сторіз.

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Однак, як з'ясувалося пізніше, саме Дантес, а не Кацуріна, лежав під крапельницею.

"Зимовий сон плаває в моєму горщику", - додав Дантес.

Пізніше він зазначив, що це був жарт щодо того, що він саме Даші подарував таку процедуру. Ймовірно, артисту стало зле, але, щоб не лякати шанувальників, він вирішив додати трохи гумору в ситуацію.

Що саме з ним сталося - невідомо. Зараз поруч з ним перебуває його дівчина.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва відповіла, чи спілкується з Дантесом після розлучення.

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