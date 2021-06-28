28 червня артисту виповнилося 33 роки.

Сьогодні, 28 червня, українському артисту Володимиру Дантесу виповнилося 33 роки. Останні кілька років він був "в тіні" у своєї зіркової дружини Наді Дорофєєвої, але йому все ж є чим похвалитися.

Попри те, що Володимир навчався на економічному факультеті, він все ж зміг зайняти своє місце в світі шоу-бізнесу. У 2008 році він переміг разом з Вадимом Олійником у проекті "Фабрика зірок -2", створивши дует "Дантес & Олійник". Потім їх дует перейменували в ДіО.фільми. Але в 2015 році група розпалася, і Дантес вирішив спробувати себе в ролі ведучого.

Провівши кілька років на телебаченні і на радіо, артист вирішив перепрофілюватися в суддю гумористичного проекту. Він був запрошеною зіркою в четвертому сезоні шоу "Ліга Сміху" в 2018 році і тренером джокером в п'ятому сезоні того ж шоу в 2019 році.

2015 рік приніс йому не тільки розпад популярної серед молоді групи, а й кохання. Так-так, в цьому ж році Дантес одружився на популярній співачці Наді Дорофєєвій, яка на той момент виступала в дуеті з Олексієм Завгороднім "Время и Стекло".

По сьогоднішній день пара щаслива разом. Вони переїхали у власний будинок, радіють життю і будують свої кар'єри. Так, Надя нещодавно вирушила в сольне плавання. А ось Володимир провів сольний міні-концерт, на якому представив пісні зі свого дебютного альбому.

"Мені 33! У мене все попереду", - прокоментував Дантес новий етап свого життя.

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Автор: Діана Могилєвич