Представниці Португалії та Нідерландів спробують свої сили у масштабному заході.

Цього року один із найпрестижніших конкурсів краси "Міс Всесвіт" відбувається у Сальвадорі. Вперше за всю історію масштабної події в ній братимуть участь одразу дві трансгендерні жінки. Це представниці Португалії та Нідерландів, якими стали Марина Мачете й Ріккі Колле.

Португальській конкурсантці 28 років. Протягом останніх років свого життя вона працювала стюардесою, а згодом вирішила спробувати свої сили в конкурсі "Міс Всесвіт Португалія", де отримала бажану корону.

Представниці Нідерландів – 22. Вона мріє стати надихаючим прикладом для всіх людей, які страждають від гендерної дискримінації.

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Марина Мачете з Португалії

Марина стала першою трансгендерною жінкою в своїй країні, якій вдалося здобути титул "Міс Португалія".

"Як трансгендерна жінка, я пройшла через багато перешкод на своєму шляху, але, на щастя, і особливо в моїй родині, любов виявилася сильнішою за невігластво", – поділилася Мачете.

У своїх соціальних мережах, де донедавна красуня була зовсім неактивною, вона регулярно ділиться фото та відео з Сальвадору. Там уже зібралися всі 90 красунь, які 18 листопада у фіналі змагатимуться за головну корону.

Ріккі Колле з Нідерландів

Представниця Нідерландів уже знає, яку місію буде виконувати у своєму житті. Вона планує боротися з гендерною дискримінацією.

"Я подолала так багато душевного та фізичного болю. Я вдячна за те, що почула своє ім'я, коли було оголошено про фінальний кастинг. Я дуже нервувала, але в той же час була дуже мотивована, я дійсно хотіла скористатися цією можливістю", – розповідала Колле, виборовши перемогу у своїй країні.

Після перемоги Ріккі зіткнулася з так званою анти-транс-реакцією, але дії хейтерів, як згодом зазначила сама модель, тільки зіграли їй на руку.

"Єдине, що я хочу сказати ненависникам: дякую вам, тому що ви даєте мені більшу платформу, ніж я могла собі уявити... Я хочу висловитися на захист транслюдей, які цього потребують. У дитинстві мені не було на кого рівнятися, і я хочу бути прикладом для наслідування і натхненням для інших", – розповідала Колле.

Що цікавого відомо про конкурс

Додамо, що трансгендери можуть брати участь у "Міс Всесвіті" з 2012 року після перегляду правил.

"Трансгендерні жінки – це жінки, і крапка", – аргументували тоді своє рішення організатори. Також варто зазначити, що Енн Джакраютатип, яка у 2022 році придбала організацію "Міс Всесвіт", також є трансгендерною жінкою.

Уперше такою конкурсанткою на "Міс Всесвіт" стала представниця Іспанії Анджела Понсе. Вона брала участь у конкурсі у 2018 році, пройшовши тоді у фінал.

Раніше УНІАН писав, що на "Міс Всесвіту" намагалися "подружити" українку і росіянку.

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