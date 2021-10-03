Олександра Заріцька зізналася, що поруч з Юрієм Мєшковим відчуває себе захищеною.

Українська співачка Олександра Заріцька, яка зовсім недавно розповіла про новий роман, в п'ятому ефірі нового сезону шоу "Танці з зірками" зізналася, що відчуває до партнера Юрія Мєшкова.

За словами зірки, поруч з Юрієм вона відчуває себе захищеною. Вона додала, що це саме те, чого вона все життя хотіла. Також Заріцька прокоментувала їх поцілунок в минулому випуску шоу.

"Поцілунок - це була найприємніша частина, нагорода за старання", - сказала Олександра.

Сам Мєшков зазначив, що Олександра також йому дуже подобається. Чи є майбутнє у цієї пари - невідомо, бо зараз Заріцька перебуває в романтичних відносинах з чоловіком, ім'я якого поки не називає.

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Олександра Заріцька - українська співачка, учасниця шоу "Голос країни" і "Х-фактор".

У 2017 році Олександра разом з Микитою Будаш створила групу "KAZKA". У цьому ж році група випустила свій перший сингл, з яким вони пройшли кастинг на шоу "Х-фактор", де група зайняла 7 місце. У 2018 році група взяла участь в українському національному відборі на "Євробачення-2018", зайнявши 15 місце. 27 квітня 2018 року KAZKA випустили свій перший альбом, який називається "KARMA". 27 грудня 2019 року випустили другий студійний альбом "NIRVANA".

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Автор: Діана Могилєвич