У співачки виникли проблеми з номером.

Українська співачка Тіна Кароль виступить на пісенному конкурсі Євробачення-2023. Знаменитість вже провела другу репетицію, проте раптово виникли проблеми.

Як розповіла Кароль у своєму Telegram-каналі, їй довелося змінити першу частину номера. Однак він став ще кращим.

"Якщо доля кидає виклик - приймай це і дій. Не бійся нічого раніше, ніж це станеться", - сказала співачка.

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Однак знаменитість не уточнила, що саме сталося. Можливо, про це вона розповість трохи пізніше.

Кароль додала, що дивилася перший півфінал конкурсу. Їй дуже сподобався виступ співачки Alyosha, яка співала під звук сирени. А також співачка розхвалила Юлію Саніну, яка цього року приєдналася до трійки ведучих конкурсу.

"Саніна - моя любов. Просто чарівна, вистояла на рівні! Пишаюся", - додала Тіна.

Alyosha довела до сліз на Євробаченні-2023

Співачка в дуеті з Ребеккою Фергюсон заспівала пісню Ordinary World, яка вперше прозвучала з вуст учасників британської групи Duran Duran. Під час їхнього виступу сцена підсвічувалася синьо-жовтими кольорами.

Їхній номер був присвячений матерям, які були змушені залишити будинки, щоб врятувати дітей від усіх жахів війни.

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