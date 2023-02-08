Він сказав, що кохання - це ризик.

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський потрапляв у безліч скандалів. Дівчата казали, що він нешанобливо до них ставився, та й не оминув його хейт після розставання з переможницею Катею Лозовицькою.

Учасниці шоу щиро не розуміли, чому він так поводиться. Як виявилося, Алекс боїться кохати. Він припустив, що це могло трапитися після досвіду, який він набув, що кохання може поранити і загалом воно небезпечне.

"Можливо, ми свідомо чи не свідомо віримо, що кохання – це ризик, на який ми не можемо піти, тому що ми пробували і це закінчилося плачевно у минулому. Але, я усвідомив, що навіть якщо щось сталося у минулому, зовсім не означає, що це станеться знову. Минуле не визначає моє майбутнє, як і ваше. Завжди можна перегорнути сторінку у житті та почати жити з чистого аркуша", - написав Алекс на своїй сторінці в Instagram.

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Він додав, що життя – це суцільна робота над помилками. Важливо засвоїти урок своєчасно і рухатися вперед.

"Моє кредо утворилося кілька років тому – "неважливо, що б не відбувалося в житті, ніколи не переставати їм насолоджуватися". Я готовий перегорнути сторінку", - підсумував "холостяк".

Нагадаємо, раніше "холостяк" Топольський раптово заговорив про секс утрьох.

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