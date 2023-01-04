За словами морпіха, в розлученні з дружиною винен він сам.

Захисник Маріуполя Михайло Діанов розповів про розлучення з дружиною і зазначив, що вважає себе винним у тому, що вони розлучилися.

В інтерв'ю Олексію Суханову він зізнався, що був трохи гулящим, а його дружина - прекрасна жінка. Однак попри розрив він досі її кохає, хоч вони не разом вже кілька років.

"Після розлучення років зо два місця собі не знаходив. Я і зараз за нею сумую, я її дуже кохаю досі. Я - однолюб. Але ми разом не будемо, тому що ми різні", - сказав Діанов.

Він додав, що його екс-дружина досі не зустріла чоловіка, з яким могла б побудувати сім'ю. Сам він хотів би відновити з нею стосунки, але дуже боїться відмови. Тому і не робить перший крок до примирення.

"Я вже одного разу пережив розлучення з нею, і якщо вона скаже "ні", то це буде те ж саме, що знову розлучитися. Я не боюся ворога, не боюся бійки, а ось від неї почути "ні" боюся. Не запитаю - не почую", - додав він.

Що відомо про Михайла Діанова

Михайло Діанов був серед тих, кого росіяни взяли в облогу на "Азовсталі" в Маріуполі. Його було повернуто з полону у вересні 2022 року.

Він також був серед тих, кого окупанти тримали в колонії в Оленівці на Донбасі, по якій ними ж було завдано удару.

За час перебування на "Азовсталі" і в російському полоні чоловік критично схуд, втративши 40 кг.

Після повернення з полону морпіха Діанова відправили у США на лікування, де йому зробили операцію на руці.

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