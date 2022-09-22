Вони були поранені під час російського теракту.

Додому повернулися 215 військових, що стали на захист України проти російської агресії.

Як зазначив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, серед них є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

"А загалом [обміняно] 108 бійців "Азова", загалом 188 героїв "Азовсталі" та Маріуполя. Восьмеро – поранені під час російського теракту в Оленівці. Загалом 215 героїв!", – сказав президент.

Відео дня

Як писав УНІАН, у середу, 21 вересня, з російського полону повернули 215 осіб. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, що служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, було звільнено пʼятеро командирів ("Азова" – Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Олег Хоменко, 36-ої бригади – Сергій "Волина" Волинський, та 12-ої бригади НГУ Денис Шлега). Вони перебуватимуть під особистою протекцією Президента Туреччини на час до кінця війни.

Масова страта Росією українських військовополонених в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка в результаті вибуху було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Відразу після вибуху Росія звинуватила Збройні Сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.