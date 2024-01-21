Жінка деколи не може втримати емоції.

Акторка Олена Кравець розповіла, що по-різному виховує своїх трьох дітей і інколи їй соромно за свою поведінку. Про це жінка відверто сказала в шоу "Вдома поговоримо".

"Я ніколи так не кричала на старшу свою Машу, як іноді кричу на малих. І мені здається, що вони повинні розуміти, що важко, війна в країні, такі обставини, багато роботи..." - витираючи сльози, сказала Олена.

Вона додала, що може підвищити голос на двійнят, проте потім картає себе за це.

"Я розумію, що іноді кричу на них. І коли кричу, то Маша мене зупиняє. Я кричу: "Ви що, оф*гіли? Ви уявляєте, що все навколо вас крутиться? На вас тут що, хтось кричить? І Маша мені така: "Ну, мамо, це зараз зайве", - згадала історію Кравець.

Олена додала, що саме через двійнят вона повернулась з вимушеної еміграції, яка була у неї на початку війни. Жінка більше не хотіла бути лише мамою, а прагнула повернутися до кар'єри.

"Я починала злитися на дітей, що через них я повинна бути не вдома. Але ж вони не винні. Це їхня безпека, але мені так некомфортно. Я зрозуміла, що вони не повинні це вивозити", - сказала вона.

А от старша донька Олени - Маша - була більш "зручною" дитиною. Вона могла підлаштовуватись під обставини та життя батьків.

"Маша виросла, інтегрувалася, прийняла правила життя і пішла. А ці двоє вони ніби ставлять свої правила. Вони хочуть, щоб всі підлаштувалися під їхні життя. Я колись почула фразу, що діти приходять або для радості, або для навчання. І нещодавно сказала двійнятам, що ви повинні бути вдячними Маші, що вона була для радості, бо вас би не було взагалі. Я розумію, що Катя і Ваня прийшли для навчання", - наголосила акторка.

Нагадаємо, Олена Кравець виховує трьох дітей: 20-річну Машу та 7-річних двійнят Івана та Катю. Раніше старша донька говорила про те, що мала образу на зіркову матір та навіть ходила три дні до психолога. Проте зараз у їхніх стосунках все добре.

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