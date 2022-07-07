KOLA з грудкою в горлі розповіла про болісний розрив.

Українська співачка KOLA, яка брала участь в "Голосі країни" і співала в "Танцях з зірками", розповіла, що три дні тому розлучилася зі своїм коханим з ЗСУ.

Зірка з грудкою в горлі зізналася, що з початку війни вони почали частіше сваритися. Після чергової сварки вона вирішила уточнити у нього: разом вони ще чи ні? Але молодий чоловік не відповів на її повідомлення.

Співачка зазначила, що навіть написала пісню "Чи разом", яку і присвятила своїй молодій людині та історії їхніх стосунків.

"Звичайно, я дуже засмучувалася. Я не знала, що думати. Я не розуміла чи то день, чи то ніч, разом ми або він вже забув про мене", - розповіла співачка в програмі "Зірковий шлях".

Також KOLA зазначила, що навіть якщо ти впав, ти повинен встати і йти далі. Тому що це наше життя і наш досвід.

Крім того, вона відзначила якість, яка з'явилася у багатьох людей за час війни - людяність. Вона висловила радість тому, що саме людяність зараз вийшла на перший план.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розповів, де під час війни перебувають Осадча та діти.

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