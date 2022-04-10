Українська співачка Аліна Паш, яка мала цього року їхати на Євробачення від України, але через скандал відмовилася від участі, прокоментувала як переживала цю новину.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ".
Артистка каже - пісня "Тіні забутих предків", з якою та мала їхати на Євробачення-2022 до Турину вже виконала свою місію та знайшла своїх слухачів. Це підтверджує і те, що їй пишуть дуже багато коментарів підтримки.
"Мене торкають люди, які пишуть ці коментарі, бо я розумію, що пісня ("Тіні забутих предків", - ред) зайшла до них максимально глибоко, і вона виконала свою місію якоюсь мірою. В будь-якому випадку я бажаю перемоги Україні, більше того, я бажаю перемоги Калушу, бо вони будуть представляти нашу країну. Те, що саме ця пісня не прозвучить на Євробаченні, я вже пережила. Найголовніша наша перемога зараз все ж таки - це перемога історична", - розповіла Аліна Паш.
Артистка додала, що на кілька днів покинула соціальні мережі після того, як зрозуміла, що не поїде на Євробачення. Саме тоді у неї був емоційний пік, але вона зробила висновки.
"Мені було дуже прикро за те, що був здійснений ряд помилок з різних боків, і все це склалося воєдино. Але все це втратило сенс, як тільки зовсім скоро почалася повномасштабна війна", - резюмувала Аліна Паш.
Нагадаємо, Аліна Паш зі сльозами на очах розповіла про токсичні стосунки.