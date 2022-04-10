Виконавиця заявила, що бажає перемоги Kalush Orchestra.

Українська співачка Аліна Паш, яка мала цього року їхати на Євробачення від України, але через скандал відмовилася від участі, прокоментувала як переживала цю новину.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ".

Артистка каже - пісня "Тіні забутих предків", з якою та мала їхати на Євробачення-2022 до Турину вже виконала свою місію та знайшла своїх слухачів. Це підтверджує і те, що їй пишуть дуже багато коментарів підтримки.

"Мене торкають люди, які пишуть ці коментарі, бо я розумію, що пісня ("Тіні забутих предків", - ред) зайшла до них максимально глибоко, і вона виконала свою місію якоюсь мірою. В будь-якому випадку я бажаю перемоги Україні, більше того, я бажаю перемоги Калушу, бо вони будуть представляти нашу країну. Те, що саме ця пісня не прозвучить на Євробаченні, я вже пережила. Найголовніша наша перемога зараз все ж таки - це перемога історична", - розповіла Аліна Паш.

Артистка додала, що на кілька днів покинула соціальні мережі після того, як зрозуміла, що не поїде на Євробачення. Саме тоді у неї був емоційний пік, але вона зробила висновки.

"Мені було дуже прикро за те, що був здійснений ряд помилок з різних боків, і все це склалося воєдино. Але все це втратило сенс, як тільки зовсім скоро почалася повномасштабна війна", - резюмувала Аліна Паш.

Нагадаємо, Аліна Паш зі сльозами на очах розповіла про токсичні стосунки.

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