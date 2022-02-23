Співачка зізналася, що в її житті були складні стосунки.

Українська співачка Аліна Паш в програмі "Зірковий шлях" розповіла, що одного разу перебувала в токсичних стосунках. Але просто так взяти і піти вона не могла, тому що дуже кохала цього чоловіка.

"Часом маніпуляції якісь. Ну ось токсичні один іншому, але ти любиш. І дуже, врешті-решт, виходить, складно взяти і відрізати", - сказала співачка.

Також Аліна зазначила, що вона дуже емоційна дівчина, а не "свята гуру", якою може здатися на перший погляд. За її словами, у неї теж бувають напади агресії і злості.

"Я супер емоційна дівчина і в мені теж є багато і агресії, злості і образ, не свята гуру, у якої все в балансі. Абсолютно ні. Я вчуся. Виявляється, потрібно стежити за тим, що ти говориш. Я росту, дорослішаю і розумію, що за кожним словом потрібно стежити, особливо у нас в Україні", – додала Паш.

Нагадаємо, раніше Аліна Паш перемогла в нацвідборі на Євробачення 2022. Але через поїздки до Криму через російський кордон дівчину дискваліфікували з конкурсу.

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